«Единая Россия» проведёт день юридической помощи дольщикам

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Партия «Единая Россия» совместно с Ассоциацией юристов России 22 марта проведёт единый день юридической помощи для участников долевого строительства многоквартирных домов, права которых были нарушены, сообщает пресс-служба регионального исполнительного комитета партии.

Консультации пройдут в 16 регионах страны, в том числе в Пермском крае. Об этом заявил руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский на селекторном совещании с региональными отделениями партии.

Якубовский подчеркнул, что перед рабочей группой стоит задача заниматься в том числе мониторингом данной проблематики. «Нужно смотреть как за застройщиками, так и за органами региональной власти, которые должны контролировать процесс строительства и взаимодействовать с гражданами, которые заключили договоры участия в долевом строительстве. Поэтому партия должна максимально оперативно реагировать на те вызовы, которые в этой части происходят, и не оставлять людей одних», — заявил он.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что ассоциация имеет около 800 постоянно действующих пунктов оказания бесплатной юридической помощи по всей стране. «22 марта будет развёрнуто ещё более тысячи дополнительных пунктов работы с нашими гражданами. Мы ожидаем, что количество пунктов по всей стране составит 1900, где будут работать наши коллеги», — отметил Груздев.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработать систему для того, чтобы оградить людей от неблагоприятного развития событий в долевом строительстве.

— Иногда, действительно, даже добросовестные застройщики попадают в трудную ситуацию. Но граждане не должны страдать. Да, эти риски теперь в значительной степени предложено переложить на банки, и, конечно, банки не возрадовались этому. Но нужно настроить их таким образом, чтобы они были заинтересованы в этой работе. Практика должна быть наработана, время должно пройти. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы с самого начала, с первых шагов запущенные механизмы были эффективными и работающими, — подчеркнул глава государства.

Напомним, на XVIII съезде «Единой России» было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между «Единой Россией» и общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», в рамках которого было принято решение 22 марта посвятить проведению дней бесплатной юридической помощи дольщикам. В Пермском крае подписание документа состоялось 19 марта. В этот же день председатель совета регионального отделения Ассоциации юристов России Игорь Вагин провёл приём граждан по личным вопросам, в том числе и связанным с недвижимостью.