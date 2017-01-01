На развитие пермских железных дорог РЖД за шесть лет потратит более 40 млрд руб.

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал долгосрочную программу (до 2025 года действия) развития ОАО «РЖД». По ней на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Прикамья будет потрачено 42 млрд руб. Распоряжение об утверждении программы опубликовано на сайте правительства и датировано 19 марта.

В частности, часть из указанных средств будет вложена в развитие ветки «Пермь — Соликамск». На этот год запланировано финансирование в объёме 653 млн руб., в следующем году — 3,9 млрд руб., далее по годам — 3,2 млрд руб., 180 млн руб., 576 млн руб., 1 млрд руб. и 3,7 млрд руб. соответственно. Всего за все годы вложения в ветку превысят 13,3 млрд руб.

Помимо указанной ветки в программу развития вошли «строительство нового железнодорожного обхода Перми, включая сооружение железнодорожного мостового перехода через р. Каму».