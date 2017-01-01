Кроссовер-квартет «Чёрный квадрат» представляет две новые программы

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Кроссовер-квартет «Черный квадрат»

Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

Сразу на две концертные программы приглашают Пермская краевая филармония и московский кроссовер-квартет «Чёрный квадрат» (6+). Первый — взрослый — концерт состоится 5 апреля в 19:00 в Органном концертном зале в рамках абонемента «Классика DRIVE». Второй, детский — 6 апреля в 12.00 в рамках абонемента «Музыкальные путешествия».

Кроссовер в музыке — это уникальное сочетание динамичной полистилистики (классика, джаз, фанк, рок, фолк, фьюжн), мелодизма и богатых гармоний языка классической музыки и искусства свободной импровизации. Благодаря такому смелому контрасту слушатель получает огромный заряд энергии от ритма и саунда группы, заряд вдохновения от прослушивания и осознания всеобъемлющей красоты вечных мелодий и заряд радости от непосредственного общения с музыкантами, как словесного, так и на языке музыки, участвуя вместе с ними в импровизации и непосредственном создании музыки.

Музыканты «Чёрного квадрата» соединяют эстетику и глубину академической музыки со свободой джаза и энергетикой рок-концерта. Четверо ярких талантливых музыкантов — Зоя Вязовская, флейта; Ольга Кияшкина, фортепиано; Павел Цветков, контрабас, и Игорь Ямпольский, ударные, — поставили себе задачу разрушить стереотип, что классика — это немодно, скучно и только для избранных. И им это удаётся! Квартет признан и любим даже самой взыскательной публикой.

«Классика в джазовых историях» — это увлекательный интерактивный концерт, в котором звучат самые известные мелодии классической и романтической эпох русской и зарубежной музыки, а также прослеживаются их параллели и влияния стилей сквозь века, вплоть до голливудского кинематографа и творчества современных композиторов.

Знакомство с шедеврами Вивальди, Баха, Пьяццоллы, а также Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и других гениев мирового масштаба — через актуальные жанры и стили, доступные для понимания современной аудитории и увлекающие за собой в мир музыки.

«Путешествия Пер Гюнта» — так называется интерактивная программа для детей и взрослых. Квартет «Чёрный квадрат» приглашает отправиться в увлекательное музыкальное путешествие по странам, временам года, жанрам, стилям и эпохам вместе с героем драмы Ибсена.

Великий норвежский поэт и драматург Генрик Ибсен (1828—1906) — автор знаменитой пьесы «Пер Гюнт», поучительной истории о неисправимом мечтателе, скитающемся по свету в тщетных поисках счастья, не подозревая, что оно ждёт его дома.

Молодой крестьянский парень Пер Гюнт покинул родной дом в надежде прославиться и разбогатеть. Долгие годы он искал своё счастье в чужих краях. Ему пришлось пройти множество испытаний, судьба забрасывала его то в пустыню, то в подземное царство. Кем только не был Пер Гюнт — троллем, дельцом, бедуином, вождём, сумасшедшим… Годы странствий не обогатили его: он растратил свои душевные силы, совесть его отягчена преступлениями, он нищ. Вернувшись домой, Пер Гюнт оказался всеми забытым и никому не нужным, кроме верной возлюбленной по имени Сольвейг, которая ждала его сорок лет. Ах, если бы можно начать всё сначала...

Норвежский композитор Эдвард Григ написал к пьесе «Пер Гюнт» великолепную музыку, воспев суровую и прекрасную природу Норвегии, фантастику, старинный быт, простые и искренние человеческие чувства.

Музыкальные фантазии и блестящие импровизации на темы сочинений Эдварда Грига, Вивальди, Гершвина и Хачатуряна в исполнении квартета «Чёрный квадрат» и песочная анимация Елены Полторацкой проведут слушателей через жаркие пустыни, пещеру Горного Короля, поднимут на вершину горы Фудзи, закружат в танцах Испании и Латинской Америки и укроют от ужасающей стихийной летней грозы.

«Путешествия Пер Гюнта» совершенно поражают накалом эмоций и музыкой, которая по-настоящему уносит за собой. Лавина звука обрушивается по нарастающей — это можно сравнить с горной рекой, которая сначала журчит, услаждая слух, но вскоре превращается в стремительный, шумный и мощный горный водопад. Эти музыканты творят на сцене что-то невообразимое. Вы ожидаете, что вас удивят… но вас не удивят — вас поразят!» (Le Dauphiné Libéré — Франция).

(6+)

По сообщению пресс-службы филармонии