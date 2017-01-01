Депутаты ЗС поддержали создание семи городских округов



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Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании Заксобрания депутаты приняли сразу в двух чтениях законопроекты о преобразовании Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Октябрьского, Очёрского, Чердынского и Чусовского районов в городские округа. Планировалось, что будет рассмотрено восемь законопроектов, но Земское собрание Нытвенского района попросило перенести рассмотрение инициативы на апрельскую «пленарку».

Чтобы снизить ожидаемый поток критики реформы, перед рассмотрением законопроектов министр территориального развития и главы объединившихся территорий выступили перед депутатами с докладом об эффективности уже состоявшихся объединений.

Предполагалось, что самым дискуссионным станет вопрос о создании Добрянского городского округа. Дело в том, что жители рабочего посёлка Полазна создали инициативную группу и активно собирают подписи против объединения. В листовках, распространяемых среди местных жителей, говорится, что идея объединения территорий ещё может быть пересмотрена региональными властями, поэтому авторы просят оставить им самостоятельность в виде органов местного самоуправления и права самим распоряжаться своим бюджетом. Активисты указывают, что доля налоговых доходов в бюджете Полазны в расчёте на душу населения даже больше, чем у Добрянки, — 78% против 46%. Поэтому есть риск, что после объединения Полазна будет финансироваться по остаточному принципу, а деньги будут отдаваться менее благоустроенным поселениям.

Как сообщил на заседании глава района Константин Лызов, на общественных слушаниях присутствовали более 200 человек. Однако жители, выступавшие против объединения на публичных слушаниях, представляли в основном не аргументы, а эмоциональные высказывания.

«Но я надеюсь, что скоро жители увидят позитивные изменения. Благодаря объединению территория станет сильнее экономически, а также комфортнее для жизни. Экономия в результате объединительных процессов составит порядка 30 млн руб., увеличится дорожный фонд, а исполнение муниципальных программ будет идти во всех поселениях округа», — сообщил он.

В результате в первом чтении создание Добрянского городского округа поддержал 41 депутат, против высказались четверо парламентариев, ещё два человека от голосования воздержались. Во втором чтении за принятие законопроекта проголосовали 41 депутат, против — пятеро, и двое воздержались.

Результаты голосования по остальным законопроектам о создании городских округов оказались почти такими же — за голосовали от 41 до 46 депутатов, а против — от трёх до пяти.