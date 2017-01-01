Оспаривание размера штрафов за НТО рассмотрят в апреле

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Пермский краевой суд назначил основное заседание по вопросу об оспаривании норм Закона Пермского края «Об административных правонарушениях». Оно назначено на 8 апреля.

Сегодня, 21 марта, состоялись предварительные слушания, на которых представители ТСЖ и собственники НТО представили свои требования. Истцы оспаривают статью 6.7.1, определяющую размер штрафов. После введение в действие поправок в краевой закон с 1 августа 2018 года ТСЖ и владельцы торговых точек начали получать штрафы от районных администраций.

По первому нарушению гражданам выписывают от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 9 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 150 тысяч рублей.

По тем же поправкам в краевой закон с 1 мая 2019 года штрафы останутся прежними только для граждан. Для должностных лиц они составят от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей.

Само назначение штрафов представители ТСЖ и владельцы НТО продолжают оспаривать в районных судах.