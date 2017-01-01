В Прикамье изменили порядок утверждения состава Общественной палаты

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Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании Заксобрания депутаты приняли во втором чтении поправки в законы об Общественной палате и общественном контроле. Оба документа привели в соответствие с федеральным законодательством.

Один из авторов проекта о внесении изменений в Закон об Общественной палате, депутат Сергей Ветошкин сообщил, что эти краевые законы появились еще до федерального законодательства, поэтому сейчас они ему не соответствуют.

В частности, в федеральном законе прописан иной порядок утверждения состава Общественной палаты. Сейчас в законе Пермского края прописано, что 24 члена Общественной палаты избираются на краевой конференции общественных объединений и иных некоммерческих организаций из числа делегатов, выбранных на собраниях общественных объединений и иных некоммерческих организаций в муниципалитетах Пермского края.

Ещё по шесть человек назначаются губернатором и Законодательным собранием. При этом глава региона и депутаты должны сами после консультаций с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями определиться с кандидатурами, имеющими особые заслуги перед страной, Пермским краем и обществом, а потом предложить этим людям войти в состав Общественной палаты.

Согласно законопроекту, треть состава палаты (12 человек) утверждается губернатором по представлению зарегистрированных на территории края структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Вторая треть состава (ещё 12 человек) утверждается Законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Последнюю часть состава выбирают члены Общественной палаты, которых утвердили глава региона и депутаты, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Второй законопроект — о внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» — пришлось изменить из-за того, что федеральный закон, который появился позднее, намного уже и в нём нет понятия «гражданский контроль».