Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 22 марта
«Революционный» держите шаг! В Перми на улице Революции началась укладка основания дорожной одежды.
Расскажи потомкам. Пермский актив объявил о начале третьей акции «Подари городу историю».
Пешком за здоровьем. До старта второго городского фестиваля «Пермская прогулка» осталась всего неделя.
От окраин к центру. Перспективная модернизация электрической транспортной сети районов Перми.
Архитектурные решения к юбилею города. Компетентное мнение пермского архитектора.
Всё будет хорошо! Родители проверили свои знания во всероссийском Едином дне сдачи ЕГЭ.
Цифра, меняющая мир. В Прикамье прошла всероссийская образовательная акция «Урок цифры».
Теорию — в практику! В Москве завершилась работа первого образовательного модуля Высшей партийной школы «Единой России».
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