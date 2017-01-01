Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 22 марта

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«Революционный» держите шаг! В Перми на улице Революции началась укладка основания дорожной одежды.

Расскажи потомкам. Пермский актив объявил о начале третьей акции «Подари городу историю».

Пешком за здоровьем. До старта второго городского фестиваля «Пермская прогулка» осталась всего неделя.

От окраин к центру. Перспективная модернизация электрической транспортной сети районов Перми.

Архитектурные решения к юбилею города. Компетентное мнение пермского архитектора.

Всё будет хорошо! Родители проверили свои знания во всероссийском Едином дне сдачи ЕГЭ.

Цифра, меняющая мир. В Прикамье прошла всероссийская образовательная акция «Урок цифры».

Теорию — в практику! В Москве завершилась работа первого образовательного модуля Высшей партийной школы «Единой России».

Газета «Пятница» выходит тиражом 100-120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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