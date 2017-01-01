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Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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«Компаньон magazine» №1
Журнал в pdf (25,21 мБ)

Траекторию жизненного пути Константина Югова во многом предопределила случайность. Мечтал стать строителем, оказался на химико-технологическом факультете. Теперь — генеральный директор АО «СИБУР-Химпром» и занимается развитием пермского предприятия гигантского нефтехимического холдинга. Подробности в материале «Меритократия команды «СИБУРа».

В биографии Надежды Борисовой крутых поворотов не было. Со школы интересовалась историей, поступила на историко-политологический факультет пермского госуниверситета, окончив его, осталась работать и в январе 2019 года была избрана деканом. О том, как изменилось университетское образование за последние 20 лет, интервью «Человек не выходит из университета мэром или министром».

Дина Рубина поделилась с «Компаньон magazine» секретами писательской кухни: «Литература и жизнь — разные вещи».

Майкл Коллинз, председатель жюри «Флаэртианы-2018», рассказал, что вдохновляет его заниматься документалистикой: «Для меня снять кино — значит создать поэзию из реальности».

Юлия Баталина уверяет, что в Пермском крае есть территория, попадая на которую, утрачиваешь чувство реальности. Это Очёр — «Место, где нет времени».

Совсем рядом находится место, позволяющее обрести умиротворённость. Убедиться в этом можно, отправившись на виртуальную экскурсию по старейшему саду Урала и Поволжья «Под сенью «Пальмовой ветви».

Читая текст «Жизнь длиною в детство», особенно остро осознаёшь смысл выражения «Здесь и сейчас». Истории неизлечимо больных детей, подопечных фонда «Дедморозим».

Так же в этом номере: лонгрид о взлётах и падениях на рынке криптовалют за 10 лет его существования «Американские горки» биткоина; галерея образов типичного клиента финансовых институтов в материале «О маскулинности и фемининности денег»; инфографика об общественных настроениях «Пермяки полны надежд»; история возникновения первой музыкальной школы Перми «Вечная музыка» и совместный проект «Компаньон magazine» и Государственного архива Пермского края «Женское счастье».

Живите в моменте и будьте счастливы,
Ваш «Компаньон magazine»

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