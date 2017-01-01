Более 4 тыс. жителей севера Прикамья получили доступ к мобильной связи

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Фото: пресс-служба компании

Более 4000 сельских жителей Пермского края впервые «обрели голос» и возможность онлайн-общения. С начала года связисты подключил к сети восемь малых населённых пунктов. Строительство телеком-инфраструктуры там, где ранее вообще не было связи, стало возможным благодаря контракту «МегаФона» с региональным министерством информационного развития и связи.

В рамках первого на Урале проекта частно-государственного партнёрства в сфере телекома «МегаФон» и правительство Прикамья совместно инвестируют в развитие сети в деревнях и сёлах с количеством жителей до 500 человек. За первые два месяца года инженеры оператора установили объекты связи в населённых пунктах Кама, Тимино и Тукачово Юсьвинского района, Оныл Гайнского района, Пуксиб Косинского района, Ивановское Ильинского района, Фадеята Краснокамского района, Шулунды Сивинского района. В большинстве деревень и сёл ранее не было даже фиксированной связи.

«Оныл — отдалённый посёлок в районе Крайнего Севера. Зимой температура опускается здесь до минус 50 градусов. До ближайшей больницы — 100, а до роддома — 300 км. В межсезонье дорога, покрытая жидкой глиной и полуметровой колеёй, становится непроходимой. В это время несколько сотен человек отрезаны от внешнего мира. Поэтому здесь мобильная связь и интернет жизненно необходимы, особенно когда нужно оперативно сообщить о происшествии или вызвать помощь», — рассказывает Галина Мальцева, глава Серебрянского сельского поселения.

«Организовать связь на удалённых и небольших территориях — непростой и дорогостоящий процесс, но благодаря совместным усилиям с региональным министерством связи нам удалось обеспечить жителям надёжный сигнал. В Оныле базовую станцию мы запустили всего месяц назад, но по онлайн-аппетитам на одного жителя глубинка уже в три раза обогнала районный центр. Самым интернет-активным стало село Ивановское, численность населения которого всего 350 человек», — поделился директор «МегаФона» в Перми Пётр Козловский.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников ставил одной из ключевых задач краевого правительства проведение интернета и сотовой связи по всей территории региона, в том числе в отдалённые населённые пункты. По словам главы региона, это повышает качество жизни людей и открывает перед ними возможности онлайн-пользования госуслугами, дополнительного образования, общения.

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