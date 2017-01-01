В микрорайоне Ива построят детские сады, школу и поликлинику

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20 марта губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с планом корпорации «Девелопмент-Юг» по комплексному освоению микрорайона Ива. Глава региона осмотрел проект развития социальной инфраструктуры и пообщался с родителями, которые с нетерпением ждут открытия нового детского сада.

В обязательствах девелопера — за свой счёт построить на площадке два детских сада — на 300 и 350 мест, большую общеобразовательную школу, а также поликлинику с женской консультацией (на 450 приёмов в смену).

По словам губернатора Максима Решетникова, обеспечение жителей новых домов необходимой социальной инфраструктурой — ответственность застройщика.

«Сейчас мы видим, что отсутствие такого подхода раньше привело к тому, что построено очень много жилья, не обеспеченного социальной инфраструктурой. Этот проект, в микрорайоне Ива, изначально был основан на принципе социальной ответственности бизнеса. Да, мы понимаем, что инвестору непросто: нужно построить всю инженерную инфраструктуру, «социалку», а уже потом строить жильё, которая принесёт прибыль. Но это нужно людям: покупая квартиру, они уже понимают, что здесь будет поликлиника, садик, школа», — подчеркнул глава региона.

Один детский сад на 300 мест уже построен и в ближайшие месяцы начнёт принимать детей, на данный момент ведётся строительство поликлиники, которая будет введена в эксплуатацию в 2020 году, школа и второй детский сад — до 2021 года.

Президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов пояснил, что новый детский сад построен «с запасом» по численности детей, поэтому при необходимости его смогут посещать ребята из соседних микрорайонов. «В следующем году мы уже приступим к строительству школы. Она будет большой, на 1600 мест, она обеспечит местами не только этот микрорайон. В сентябре у нас уже будет более подробный график со сроками строительства всех объектов социальной инфраструктуры: и детских садов, и школы, и поликлиники», — добавил Сергей Иванов.

По словам губернатора, опыт девелопера ценен тем, что строители используют современные технологии и лучшие практики, опробованные в других регионах страны. Например, в возведённом детском саду установлена бесшумная система вентиляции, грузопассажирский лифт, детские замки на окнах, система безопасности.

Во время общения с губернатором родители также выразили уверенность, что современное оборудование детского сада, просторные комнаты и разграничение пространства позволят обеспечить детям комфортные условия для обучения. «Это здорово, что детский сад такого высокого уровня у нас будет прямо рядом с домом. Так сказать, в шаговой доступности», — отметила жительница «Спортивного микрорайона Ива» Татьяна Поносова.

Отметим, в Пермском крае установлены нормативы градостроительной политики по обеспеченности населения объектами образования. Согласно документу, минимально допустимый уровень обеспеченности детскими садами в регионе должен составлять 61 место на 1000 человек, школами — 119 мест на 1000 человек.