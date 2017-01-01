Названа окончательная дата открытия манежа «Пермь Великая»

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Здание футбольного манежа «Пермь Великая»

Фото: Дмитрий Енцов

Футбольный манеж «Пермь Великая» откроется 30 марта. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Этому событию будет посвящён футбольный матч между мужскими командами «Звезда» (Пермь) и «Урал-2». Мероприятие платное, но цена символическая — 1 руб. за один билет. Приобрести их можно в кассе манежа (ул. Куйбышева, 126а) и на сайте scena24.ru. Начало игры — в 13:00.

Напомним, «Пермь Великую» начали возводить ещё летом 2015 года. Строительство планировалось завершить в ноябре 2016 года. Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб., из которых половина — средства федерального бюджета, вторая половина — краевого.

Манеж фактически был построен в 2017 году, но сроки открытия многократно переносились из-за обнаружения недочётов. В частности, Пожнадзор предъявлял претензии к недоработкам в области пожарной безопасности, затем предъявлены претензии к несущим конструкциям.