Дмитрий Килейко: «Нам не дали реальных механизмов, чтобы упрощённый порядок заработал» В Правительстве РФ рассмотрят предложения Прикамья по «настоящему упрощению» процедуры предоставления месторождений дорожным компаниям

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Сегодня, 20 марта, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко сообщил, что в 2017 году на основании поручения президента в закон РФ «О недрах» внесли изменения, чтобы упростить порядок предоставления права пользования участками недр общераспространённых полезных ископаемых для строительства, реконструкции, капремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Согласно новому порядку, в начале прошлого года законодательство Пермского края привели в соответствие с федеральным, а минприроды края утвердило перечень из 45 месторождений общераспространённых полезных ископаемых, расположенных на территории 22 муниципалитетов края. Также во все органы местного самоуправления несколько раз были направлены письма с пошаговой инструкцией предоставления лицензий, как в упрощённом порядке, так и на аукционной основе. Но, несмотря на это, с марта прошлого года по настоящее время (за всё время действия «упрощённого» порядка в ПК) ни одной заявки от владельцев государственных и муниципальных контрактов в минприроды не поступило. Причём обнаружилось, что такие заявки отсутствуют и в других субъектах РФ.

«Из процесса лицензирования исключили этап проведения аукциона. Согласно этой «упрощённой» процедуре, у нас есть готовый перечень месторождений, компания приходит к нам с небольшим пакетом документов, мы их быстро рассматриваем и выдаём разрешение. После этого они должны сделать проект разработки этого месторождения, потратив на это свои деньги и время, а также пройти определённые процедуры. В результате за строительный цикл дорожники просто не успевают всё сделать и предпочитают получать разрешение на пользование месторождением в обычном порядке — с помощью аукциона. Из этого можно сделать выводы, что порядок на деле не упростили и то, о чём говорил президент, свелось к какому-то формальному исполнению», — пояснил министр.

В связи с этим минприроды края посмотрело, что не работает, проанализировало практику других регионов и в октябре прошлого года направило в Госдуму и Минприроды РФ свои предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, чтобы упростить процедуру лицензирования общераспространённых полезных ископаемых. Во-первых, предлагается выделять из числа участков недр местного значения муниципальные участки, которые находятся на муниципальных землях, где объём запасов общераспространённых полезных ископаемых составляет не более 300 тыс. куб. м и не надо проводить буровзрывные работы. Установить на этих участках объём добычи не более 20 тыс. куб. м в год и предоставлять эти участки в пользование не только с помощью проведения аукциона, но и по заявительному принципу, в случае поступления одной заявки. Самый же сложный момент, затратный с точки зрения времени и финансов, — технический проект разработки месторождения и план развития горных работ — Минприроды предлагает заменить технологической схемой, составляемой в упрощённом порядке. Также в ведомстве считают, что можно исключить необходимость включения участков в перечни участков недр местного значения, потому что участки заведомо будут находиться на муниципальных землях.

В декабре 2018 года состоялось совместное заседание комитета Госдумы по контролю и регламенту и комитета по природным ресурсам, где рассмотрели предложения Пермского края. По итогам заседания Правительству РФ рекомендовали рассмотреть и учесть до 15 апреля предложения, направленные на упрощение процедур и сокращение сроков лицензирования, а также разработать комплекс мер, направленный на недопущение увеличения стоимости ОПИ. «На этом заседании мы были практически единственными представителями регионов. И в результате звучали такие высказывания, что регионы каким-то образом саботируют работу по предоставлению месторождений. Хотя на самом деле нам даже не дали реальных механизмов, чтобы упрощённый порядок заработал», — отметил министр.

Но пока упрощённый порядок не работает, минприроды будет предоставлять лицензии на разработку месторождений через аукционы. «В этом случае недропользователи могут использовать полезные ископаемые месторождения не только для дорожных работ и на срок действия контракта. Они смогут использовать ОПИ до полной отработки месторождения и по собственному усмотрению — подарить, продать или использовать на другие цели. Законодательством это не запрещено. В 2019 году по заявкам ОМС планируем объявить 21 такой аукцион», — сообщил Дмитрий Килейко и добавил, что начальная цена контракта на разработку месторождения объёмом 2—3 млн тонн составляет от 550 тыс. руб.