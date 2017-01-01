Через пять лет в Прикамье спортом будет заниматься половина всего населения Министр физической культуры и спорта Пермского края рассказал о ходе реализации амбициозной программы

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Региональный министр физической культуры и спорта Владимир Епанов 19 марта выступил на заседании совета глав муниципальных районов с отчётом о проделанной работе по программе «Мы выбираем спорт!» и целях на ближайшее время.

«Задачи стоят амбициозные — к 2024 году в регионе массовым спортом должны заниматься не менее 55% населения», — отметил министр. Прошлый, 2018 год стал первым экспериментальным на пути достижения поставленных целей.

Для этого, по словам Владимира Епанова, были разработаны и реализованы несколько проектов. Один из них — «Мы выбираем спорт». Проведён двухэтапный отбор из 13 претендентов среди муниципалитетов, в результате которого было отобрано три пилотных — Чусовской муниципальный район, Губахинский городской округ и Ординский муниципальный район. Объём бюджетных ассигнований составил более 13 млн руб. Плюс более 5 млн руб. перечислили местные бюджеты.

В итоге за год по трём муниципалитетам в спортивные программы и состязания были вовлечены 17 тысяч человек. Из них по 7 тысяч участников зафиксировано в Губахинском городском округе (в рамках 24 мероприятий) и Чусовском районе (15 мероприятий).

В последнем (как самом показательном из пилотных) наиболее крупными соревнованиями стали фестиваль лыжного спорта «Живёшь в Чусовом — вставай на лыжи», фестиваль «Волейбольная династия», футбольный фестиваль «Юные звёзды зажигаются в Чусовом».

Но, как верно отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, показатель полезности — это не только количество набранных участников на конкретное событие и упоминаний о них в СМИ. Главное — инфраструктура, которая позволяет детям и взрослым превратить занятия спортом и физкультурой из эпизодических в постоянные. Им должно быть интересно и комфортно, они должны хотеть заниматься этим.

Поэтому в рамках развития инфраструктуры для массового спорта в Чусовском районе, например, обустроены велодорожки и велопарковки, в Ординском — оборудованы уличные спортплощадки и хоккейные раздевалки. В Губахе «с нуля» построена спортплощадка на ул. Ленина и две благоустроены — на ул. Мира и Коммунистической.

По итогам года в Чусовском районе количество вовлечённых в физкультуру и спорт оказалось 36% от местного населения, в Ординском — 29,4%, в Губахе — 38%. Уже хорошо, а главное, есть куда стремиться, так как до 55% ещё далековато.

«Главное продумать вовлечённость местных жителей, а не просто вести учёт ради статистики. Каждый муниципалитет должен чётко знать, что он точно должен делать, чтобы в 2024 году у них больше половины населения были вовлечены в физкультуру и спорт», — дал поручение Максим Решетников.

В том числе исходя и из этих поручений в программе на 2019 год будут исчисляться достижение по программе у новых участников — Перми, Чердынского и Ильинского районов.

В частности, в краевом центре, по словам Владимира Епанова, будет усовершенствована цифровая платформа «Умный спорт», которая позволить высчитывать точное количество вовлечённых в здоровый образ жизни.

В Ильинском районе ставка будет сделана на семейный спорт, а точнее — на создание семи семейных спортклубов. В Чердынском районе будут обустроены две площадки с тренажёрами.

Напомним, в конце прошлого года на заседании совета по физической культуре и спорту было объявлено, что всего в крае спортом занимаются 36% населения, или порядка 880 тысяч человек. При достижении показателя в 55% вовлечёнными окажутся 1,3 млн человек.

Как отметил тогда Максим Решетников, начиная с 2019 года будет ежегодно выделяться по 200 млн руб. на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Это в четыре раза больше средств, чем, например, в 2017 году.