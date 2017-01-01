Летом пермяки планируют летать в Краснодар и Анапу

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Фото: Константин Долгановский

На Краснодар и Анапу приходится максимальный рост ранних бронирований авиабилетов из Перми на предстоящий летний сезон: в январе — марте пермяки забронировали в Краснодар на 39% больше авиабилетов, чем в аналогичный период прошлого года, в Анапу — на 19%. Такую статистику обнародовал сервис для путешественников Biletix.

Судя по ранним бронированиям, самым популярным летним направлением среди пермяков является Краснодар, на который на данный момент приходится 43% бронирований. На втором месте — Анапа (21%), на третьем — Сочи (10%). Далее идут Крым (5%) и Барселона (5%).