Краевые власти попросили Минпромторг РФ ослабить требования к индустриальным паркам По словам Алексея Чибисова, малые инвесторы не могут потянуть избыточные требования, несут убытки и исчезают

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Култаево

Фото: skyscrapercity.com

Сегодня, 20 марта, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания министр промышленности и торговли Алексей Чибисов сообщил, что они проанализировали нормативно-правовые акты Пермского края и Российской Федерации, пообщались с управляющими компаниями индустриальных парков и обнаружили ряд избыточных барьеров, установленных при создании индустриальных и промышленных парков.

Во-первых, таким ограничением является требование к мощностям электрических сетей — наличие на территории индустриального парка точки присоединения к электрическим сетям максимальной мощностью не менее 2 МВт на каждый свободный гектар полезной площади индустриального парка. Во-вторых, чтобы получить статус индустриального парка, требуется предоставить копию положительного заключения госэкпертизы на проектно-сметную документацию по строительству объектов технической инфраструктуры, создаваемых на территории индустриальных парков. И последнее требование, с которым возникают трудности, — это введение промышленного производства резидентами индустриального парка на территории не менее 50% полезной площади индустриального парка.

В 2018 году правительство Пермского края совместно с управляющими компаниями индустриальных парков отправило в Минпромторг РФ две заявки на подтверждение соответствия индустриальных парков «Култаево» (село Култаево) и «Квартал №121» (Пермь, ул. Промышленная) требованиям постановления правительства. Алексей Чибисов сообщил, что сейчас обе заявки находятся на доработке. Но из-за отсутствия всей требуемой инфраструктуры инвестор парка «Култаево» сейчас вынужден вкладывать дополнительные средства для прохождения госэкспертизы и внесения изменений в ПСД.

Поэтому краевой минпромторг обратился в Минпромторг РФ с просьбой изменить федеральные требования, установленные при создании индустриальных и промышленных парков. Алексей Чибисов считает, что шансы на ослабление требований достаточно высоки. «Малые инвесторы, которые реализуют такого рода проекты на greenfield investment (прим. ред. — инвестиции в создание нового предприятия, когда даже производственные помещения возводятся с нуля, в отличие от покупки или поглощения уже существующего предприятия), в России просто исчезают. А большинство компаний, которые созданы и функционируют за счёт средств бюджета, являются убыточными на протяжении ряда лет. И если посмотреть на индустриальные парки в соседних регионах, можно увидеть что в основном это поляны площадью не менее 8 га, на которых расположен один производственный корпус», — пояснил министр.

Отметим, в феврале на комитете по промышленности ЗС Алексей Чибисов тоже обращал внимание депутатов на то, что работа по созданию индустриальных парков осложняется жесткими требованиями федерального законодательства. Например, парк «Лямино» в Чусовом не сможет получить официальный статус индустриального парка из-за маленькой площади.