Экзамен по китайскому языку в Пермь приедут сдавать жители Удмуртии, Кировской области и Норвегии

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14 апреля в Перми пройдёт международный экзамен по китайскому языку HSK — Hanyu Shuiping Kaoshi. По итогам предварительной регистрации участников, заявки на участие подали 208 человек, сообщают в минобразования региона.

Как отмечает один из организаторов экзамена, директор пермской гимназии №2 Людмила Суханова, число участников по сравнению с прошлым годов увеличилось, а значит, интерес к китайскому языку значительно растёт, также расширяется и география экзамена: «В этом году мы также имеем заявки из Пермского и Куединского районов, а также из Кунгура и Соликамска».

Кроме того, заявки подали жители Удмуртии и Кировской области. Один участник приедет сдавать экзамен в Пермь из Норвегии.

Все участники экзамена по итогам его проведения получат сертификаты международного образца.

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