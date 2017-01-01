Дизайнеры подготовили проект холла ЖК «Доминант»
Компания «Талан» презентовала дизайн-проект холла жилого комплекса «Доминант» (Пермь, ул. Луначарского, 99). Дизайн холла стал продолжением архитектуры комплекса.
«Доминант» состоит из четырёх башен, объединённых общим стилобатом. Цветовая гамма каждой из них уникальна. Дизайнеры предложили продолжить игру с цветом и внутри домов. «Создано индивидуальное проектное решение для каждой башни. Оттенки, используемые в холлах, поддерживают цветовое оформление фасадов. Функционально холл поделен на welcome-зону, где располагаются лифты, почтовые ящики, колясочная, и лаундж-зону, где можно отдохнуть, встретить гостей», — рассказала директор департамента продаж компании «Талан» в Перми Наталья Андаева.
Особая роль в интерьере холлов отведена деталям, в том числе освещению. Здесь предусмотрены разные световые решения. Дизайнеры предлагают использовать несколько видов светильников: от встроенных точечных до гирлянд.
Конечно, для общественных пространств домов важна не только визуальная привлекательность, но и их долговечность. Поэтому для отделки холла выбраны материалы с высокой степенью износостойкости.
Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»
Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.
Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»