Дизайнеры подготовили проект холла ЖК «Доминант»

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Компания «Талан» презентовала дизайн-проект холла жилого комплекса «Доминант» (Пермь, ул. Луначарского, 99). Дизайн холла стал продолжением архитектуры комплекса.

Интерьер холлов ЖК «Доминант»

Фото: пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

«Доминант» состоит из четырёх башен, объединённых общим стилобатом. Цветовая гамма каждой из них уникальна. Дизайнеры предложили продолжить игру с цветом и внутри домов. «Создано индивидуальное проектное решение для каждой башни. Оттенки, используемые в холлах, поддерживают цветовое оформление фасадов. Функционально холл поделен на welcome-зону, где располагаются лифты, почтовые ящики, колясочная, и лаундж-зону, где можно отдохнуть, встретить гостей», — рассказала директор департамента продаж компании «Талан» в Перми Наталья Андаева.

Особая роль в интерьере холлов отведена деталям, в том числе освещению. Здесь предусмотрены разные световые решения. Дизайнеры предлагают использовать несколько видов светильников: от встроенных точечных до гирлянд.

Конечно, для общественных пространств домов важна не только визуальная привлекательность, но и их долговечность. Поэтому для отделки холла выбраны материалы с высокой степенью износостойкости.

Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»