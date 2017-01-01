В Закамске запланировано строительство санатория на 150 человек в смену



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В Перми участок по адресу ул. Кировоградская, 171 запланировано использовать под строительство оздоровительного комплекса. Об этом 20 марта на думском комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территории сообщил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ильдар Хайдаров.

По его словам, сейчас эта территория площадью более 31 тыс. кв. м относится к зоне хозяйственного пользования особо охраняемой природной территории «Сосновый бор», что является препятствием для строительных работ. Снять ограничения могут депутаты Пермской гордумы. В качестве компенсации в «Сосновый бор» предлагается включить другой равноразмерный лесной участок.

По словам Хайдарова, пока никаких конкретных проектов строительства нет. Из общих целей — санаторий должен быть рассчитан на 150 человек в смену, ориентировочная стоимость работ — 192 млн руб. Для строительства планируется заключить концессионное соглашение, но пока без конкретного претендента на него.

Заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева отметила, что, согласно имеющимся планам, ввод в эксплуатацию оздоровительного центра намечен на 2025 год.



Примечательно, что на этом месте в 1975 году и так был построен корпус санатория, но впоследствии он был заброшен. Фактически сейчас там находятся остатки жилого корпуса и пищеблока.



В 2015 году департамент имущественных отношений администрации Перми планировал сменить зонирование этой территории с зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) на зону многоэтажной жилой застройки от четырёх этажей и выше (Ж-1), но комиссия по землепользованию и застройке эти планы не поддержала.