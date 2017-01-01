«Пермгорэлектротранс» безальтернативно получил два автобусных маршрута
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Администрация Перми подвела итоги аукционов на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам №3 и №62. На торги по данным маршрутам было подано только по одной заявке — от МУП «Пермгорэлектротранс».
Торги были признаны несостоявшимися. «Пермгорэлектротранс» заключит контракты по максимальной цене. Для контракта на обслуживание маршрута №3 максимальная стоимость составляет 63,9 млн руб., на маршрут №62 — 37,2 млн руб.
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