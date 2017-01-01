Сегодня Пермь посетит легендарный хоккейный вратарь
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Выдающийся хоккеист Владимир Мышкин сегодня, 20 марта, посетит Пермь, где станет участником событий, сопровождающих турнир «Золотая шайба». Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта.
Так, знаменитый вратарь с 14:00 до 15:00 встретится в «Доме хоккея» («Фестивальный дом») с участниками всероссийского финала «Золотая шайба».
После этого Владимир Мышкин отправится в Краснокамск, где с 19:00 до 20:00 в спортивном комплексе «Ледовый» посетит матчи «Золотой шайбы» и пообщается с юными хоккеистами Краснокамска.
Владимир Мышкин — олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, вратарь сборной СССР по хоккею.
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