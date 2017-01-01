В помощь людям



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Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае и Пермское отделение ООО «Ассоциация юристов России» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи населению. Подписи под документом поставили руководитель приемной Александр Бойченко и председатель совета Игорь Вагин.

— Люди приходят к нам с разными вопросами, и мы видим, что нарастает популярность юридических консультаций. Приемная постоянно внедряет новые формы работы с гражданами, и с подписанием соглашения мы даем возможность людям решить свои вопросы при обращении к профессиональным юристам, — отметил Александр Бойченко.

Стороны будут взаимодействовать по вопросам обеспечения защиты прав, свобод и интересов граждан, проведения юридических консультаций и разъяснения действующего законодательства. Юристы Ассоциации будут помогать в составлении обращений и заявлений в различные ведомства, в оформлении тех или иных документов.

Для Ассоциации одно из основных направлений деятельности — это проведение приёмов граждан, в том числе социально незащищённых. Мы считаем, что подписанное соглашение расширит границы нашего взаимодействия с приемной. Наши юристы будут оказывать квалифицированную правовую помощь, — говорит Игорь Вагин.

После подписания соглашения Игорь Вагин провел прием граждан. Заявленные вопросы касались земельного законодательства и назначения выплат по страховому случаю.

В частности, житель Перми Владимир Бахарев рассказал, что с 90-х годов является владельцем земельного участка площадью 7,5 соток. Имеется документ о праве собственности на землю. При проведении межевания земельного участка площадь уменьшилась. Мужчине было дано разъяснение, что с 2016 года Минэкономразвития РФ издан приказ №90, которым утверждены требования к точности и методам определения координат границ земельного участка, в том числе под индивидуальное жилищное строительство. Согласно документу средняя квадратическая погрешность местоположения нормативных точек границ земельного участка может составлять 0,2 кв. м. Изменение площади земли у заявителя произошло в пределах допустимых значений.

Пермяк Владимир Виноградов пришел с вопросом о правомерности требований страховой компании провести пожарно-техническую экспертизу. У мужчины осенью прошлого года сгорел частный дом, пожарные сделали вывод, что произошел поджог. Из полиции получен отказ в возбуждении уголовного дела. Жилое помещение было застраховано в одной из страховых компаний Перми. Но пермяк не может получить выплаты, так как компания требует проведения пожарно-технической экспертизы, поскольку по факту причина пожара не установлена. Юристы помогут заявителю составить обращение в экспертные органы, чтобы получить заключение о причине возгорания. Затем, соответственно, будет решаться вопрос и о страховой выплате.