Кунгурская дума решила повременить с зарплатой для вице-спикера до следующего года

Они намерены провести дополнительные консультации

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Валентина Высоцкая

Как стало известно «Новому компаньону», на состоявшемся сегодня, 19 марта, заседании Кунгурской гордумы депутаты приняли решение отложить вопрос перевода заместителя думы Валентины Высоцкой на постоянную профессиональную основу с начислением заработной платы на следующий год. Согласно решению думы от 28 февраля, она должна была получать зарплаты с 1 апреля 2019 года. Сегодня депутаты отложили этот вопрос на 1 января 2020 года.

Председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов подтвердил эту информацию. По его словам, отсрочка связана с тем, что депутаты решили направить официальный запрос в правительство региона, получив разъяснения и рекомендации по вопросу применения Методики расчёта нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (Постановление Правительства от 06.12.2018 №765-п).

Напомним, краевые власти настоятельно рекомендуют руководителям местных парламентов работать на общественным началах. Почти все территории выразили недовольство таким решением, но тем не менее приняли его. Так, дума Краснокамска отменила зарплату для спикера Юрия Трухина. Однако депутаты Кунгурской гордумы «взяли в штат» не председателя, а заместителя, Валентину Высоцкую, мотивировав своё решение тем, что она выполняет большой объём работы, а любой труд должен быть оплачен.