В Прикамье за три года планируется снести почти 400 пустующих зданий



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В Пермском крае на сегодняшний день насчитывается примерно 200 расселённых жилых зданий (34 тыс. кв. м) и 187 пустующих нежилых зданий (108 тыс. кв. м). Все их планируется снести в срок до 2021 года из-за опасности их обрушения. Об этом 19 марта на заседании cовета глав муниципальных районов сообщил зампредседателя регионального правительства Александр Борисов.

«На эти цели в бюджете края планируется предусмотреть ежегодно по 70 млн руб.», — отметил Борисов.

Он пояснил, что сумма одной заявки от муниципалитетов не должна быть менее 200 тыс. руб. Кроме того, сносимый объект должен находиться либо в муниципальной собственности, либо решение о сносе должен вынести суд. Под категории отбора не попадут здания культурного наследия, здания, не входящие в программы расселения 2018—2025 годов, а также в них не должно быть зарегистрированных жильцов.



До 30 апреля этого года муниципалитеты обязаны провести инвентаризацию всех ветхих зданий и подготовить полный список объектов, предполагаемых для сноса на три ближайших года.



Отметим, что в Перми в прошлом году ликвидировано 23,8 тыс. кв. м аварийного жилья, расселено 838 человек. На это потрачено в общей сложности 926,7 млн руб.



В планах на 2019 год ликвидация 22,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Расселению подлежат 827 человек. На это власти краевой столицы собираются потратить 1,15 млрд руб. В 2020 году — 27,3 тыс. кв. м аварийного жилья (1004 человека), на что направят почти 1,4 млрд руб.



На 1 января этого года на территории Перми аварийный фонд составляет 1,76% (746 аварийных домов, 509 — непригодных для проживания) от общего количества многоквартирных домов. По оценкам городской администрации? на его ликвидацию требуется ориентировочно 20 млрд руб.