На муниципальных выборах в 2018 году каждый пятый депутат был моложе 35 лет



Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера, 18 марта, в Лысьве прошёл общекраевой слёт молодёжных избиркомов Пермского края. На нём подвели итоги работы организаций и приняли решение о создании совета молодёжных избирательных комиссий. В него вошли 47 человек из разных муниципалитетов. Его задачами станет координация деятельности молодёжных комиссий в территориях и определение новых направлений развития движения.

— Мы постараемся усилить проектную работу МИК в территориях, — отмечает глава краевого избиркома Игорь Вагин. — Разумеется, также мы ожидаем от наших молодых коллег новых идей по активизации участия молодёжи в выборах и новых креативных информационных материалов. И уже на выборах этой осенью мы рассчитываем увидеть членов МИК как в качестве волонтёров на избирательных участках, так и в роли общественных наблюдателей.

Одним из результатов работы молодёжных избирательных комиссий, подчеркнули в избиркоме, стало повышение явки молодых избирателей на выборы: с 14% в 2015 году до 55% в 2018-м. Другая тенденция — вовлечение молодёжи в политику. На муниципальных выборах в 2018 году каждый пятый кандидат в депутаты был в возрасте до 35 лет. При этом в 2015 году этот показатель недотягивал и до 10%. Более того, по статистике каждый третий молодой кандидат избирается депутатом.

Молодёжные избирательные комиссии — кадровый резерв края. Так, председатели МИК в Осе и Барде Татьяна Ананьева и Радиф Мансуров возглавили территориальные комиссии. При этом 70 членов МИК сегодня возглавляют участковые комиссии по всему Пермскому краю. Двое представителей Прикамья также входят в общероссийский Союз молодёжных комиссий.

Молодёжные комиссии — общественное объединение молодёжи в системе избирательных комиссий. Всего на сегодня в их составах практически 300 человек. Среди их задач — правовое просвещение молодёжи, освещение работы комиссий в социальных сетях.