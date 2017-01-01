Автобус №42, скорее всего, не будет ездить в аэропорт



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Автобусный маршрут №42 («Автовокзал — аэропорт Большое Савино), скорее всего, будет сокращён и не будет ездить до аэропорта. Об этом 19 марта в рамках думского комитета по экономическому развитию Перми сообщила замглавы горадминистрации Людмила Гаджиева.

По её словам, главная проблема маршрута в том, что он проходит как через городские, так и краевые территории. Пока не определён тот, кто мог бы отвечать за маршрут. В ситуации, когда в Перми поэтапно начинает вводиться новая маршрутная сеть, горадминистрация может обеспечить работу маршрута только до границ города. В частности, жителям вместо аэропорта в качестве альтернативы конечной остановки предложена Песьянка.

Тем не менее окончательно вопрос о маршруте не решён, как и вопрос об альтернативном варианте, если его всё таки придётся «сократить».

Напомним, новая маршрутная сеть начнёт реализовываться с 1 мая этого года и затронет 11 автобусных маршрутов. Полностью она должна «накрыть» город к 1 августу 2020 года.