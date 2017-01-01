В Перми в тестовом режиме с 1 мая запустят бесплатные пересадки на 11 автобусных маршрутах

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Фото: Константин Долгановский

На 11 автобусных маршрутах Перми, в дополнение к электротранспорту, в тестовом режиме запустят возможность бесплатной пересадки. Об этом 19 марта во время заседания комитета по экономическому развитию гордумы заявила замглавы горадминистрации Людмила Гаджиева.

По её словам, с 1 мая пассажиры будут иметь право бесплатной пересадки в течение 40 минут после оплаты проезда на всём электротранспорте (трамваи и троллейбусы) плюс на 11 автобусных маршрутах, которые выставлены на аукцион в рамках реализации новой транспортной схемы. А именно на маршрутах №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 37, 46, 60, 62.



Отметим, что по условиям конкурса победители аукционов на этих маршрутах должны обеспечивать их работу с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года. Согласно новым правилам, плата за проезд будет поступать в бюджет города, а перевозчик будет получать перечисления за фактический пробег автобуса.



Контракты предусматривают обновление подвижного состава на маршрутах. Автобусы должны иметь экологический класс «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, также они должны быть предназначены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. При этом не менее половины заявляемых автобусов должны быть класса «Евро-5» и не старше 5 лет, а также быть низкопольными.

«Полностью возможность бесплатной пересадки в городе будет введена 1 августа 2020 года, после того как будут разыграны последние маршруты по новой транспортной схеме, — отметила Людмила Гаджиева. — Причём пересадка будет возможна между всеми видами общественного транспорта».

Но несколько ключевых вопросов по новой схеме так и остались открытыми. Члены комитета так до конца и не получили ответ на вопрос, почему за основу взяты именно 40 минут. Гаджиева лишь парировала, что такое время указано в исследовании компании «Радар»: «Они указали, что среднее время на пересадку для пассажира составляет 37,1 минуты», — пояснила Гаджиева. Но не дала полного ответа на вопросы: как поступать жителям, выезжающим из отдалённых районов, где зачастую не хватает 40 минут, чтобы просто доехать до центральной части города.

Кроме того, Людмила Гаджиева указала, что на первом этапе внедрения сети правом бесплатной пересадки будут обладать лишь пассажиры указанных автобусных маршрутов (дополнительно ко всем троллейбусам и трамваям). То есть, например, пассажир попадающего под эксперимент автобуса №11 не сможет бесплатно пересесть в не попадающий под эксперимент автобус №1.

«Это может вызвать большую сумятицу», — парировали депутаты. Гаджиева в ответ признала, что «предстоит большая работа по информированию населения». Кроме того, возможны и коррективы во всю сеть в принципе. Так, например, по просьбам жителей автобусные маршруты №14 и 68 горадминистрация решила не менять. И не исключено, что в процессе эксперимента будут внесены и другие правки.



На вопрос, в чём главная суть внедрения новой системы, Гаджиева ответила, что есть несколько целей: повысить пассажиропоток на 7% (но методика подсчётов, согласно которой появилась эта цифра, представлена не была), определить и внедрить оптимальный тариф на перевозку пассажира и багажа, сбалансировать поступления от перевозок в бюджет города, сэкономить на неэффективных маршрутах, улучшить систему мониторинга пассажиропотока. Депутаты посетовали, что им всё равно не хватает полноты картины и обоснования внедрения новых решений.



Тем не менее изменения в организацию транспортного обслуживания населения города, скорее всего, внесут на рассмотрение мартовского заседания гордумы в первом чтении. И большинство дискуссионных вопросов должно быть решено до апрельского пленарного заседания.