В 2018 году КСП чаще всего проверяла краевое министерство образования

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26 контрольных и 14 экспертно-аналитических мероприятий, 18 внешних проверок бюджетной отчётности проведены в 2018 году Контрольно-счётной палатой Пермского края. Такие данные в ходе заседания комитета по инфраструктуре Заксобрания обнародовал депутатам председатель КСП Геннадий Тушнолобов.

По сравнению с 2017 годом количество мероприятий увеличилось на 19. В два раза — с 7 до 14 — увеличилось количество экспертно-аналитических мероприятий. 15 из 40 мероприятий проводились на основании поручений ЗС, 4 — по обращению правоохранительных органов и Счётной палаты РФ (дополнительно к плану).

Всего в 2018 году КСП было проверено 195 объектов (на 2 больше, чем в 2017 году): органы местного самоуправления, учреждения и организации, использующие бюджетные средства. Министерство образования и науки являлось объектом внимания КСП чаще всего — в шести мероприятиях, из которых пять проведены по поручению ЗС и одно — по поручению прокуратуры, дополнительно к плану.

Общий объём проверенных средств — более 21 млрд руб., из них нарушения были выявлены при использовании 1 млрд 52 млн 638 тыс. руб. (это 5% от проверенной суммы). В 2017 году этот показатель был существенно выше — было 22%. Объём выявленных нарушений снизился.

Геннадий Тушнолобов назвал это положительным фактом: это, по словам председателя КСП, свидетельствует о повышении финансовой дисциплины и повышении качества внешнего контроля за расходованием средств. Благотворно, по словам руководителя, на ситуацию повлияло и качественное изменение отношений КСП с правительством региона.

Проанализировал Геннадий Тушнолобов и структуру выявленных нарушений. Так, 56% нарушений — нарушения при формировании и исполнении бюджета. На втором месте — 19% — нарушение при исполнении госзакупок. Часто это отсутствие обеспечения исполнения контрактов, отсутствие экспертизы результатов работ, нарушение условий реализации контрактов и др. 7% нарушений — это неэкономное расходование или безрезультатно израсходованные средства.