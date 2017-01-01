Лига председателей ТОС обсудила будущий подарок 27 тысячам новорождённых

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В Прикамье продолжаются обсуждения акции «Подарок новорождённому», которая проводится в крае в соответствии с реализацией федерального плана по Десятилетию детства, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что подарки получат родители всех малышей, которые родились в этом году. Законодательное собрание рассматривает поправки в бюджет. По словам главы региона, самый сложный вопрос — это наполнение подарка, поэтому важно обсудить и принять его вместе с жителями, будущими родителями.

Наполнение подарка и механизм его получения обсудили и на первом в этом году заседании Лиги председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

«Я считаю проведение такой акции правильным шагом по отношению к родителям и к малышам — новым жителям Пермского края, — поделилась своим мнением председатель Лиги ТОС, председатель ТОС «Вышка 2» Антонина Тухвятуллова. — И чтобы радость праздника не была ничем омрачена, нужно серьёзно подойти к составу такого подарка. В нём должны быть не только полезные, но и безопасные вещи».

В ходе обсуждения были высказаны пожелания, чтобы в подарок кроме необходимых вещей вошли игрушки для купания, прорезыватель для зубов, например, в виде контура Пермского края, а также памятка для родителей о том, как правильно купать малышей. Кроме того, общественники предложили вручать подарок непосредственно в родильных домах или через МФЦ.

Отметим, на этой неделе дискуссии также пройдут в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. На прошлой неделе обсуждения состоялись в Кировском и Свердловском районах города.

Также к концу этой недели акцию обсудят практически во всех муниципальных районах края. Обсуждение состава подарка новорождённому уже состоялось в Кунгурском, Гремячинском, Губахинском городских округах, Юсьвинском муниципальном районе. В общей сложности в обсуждениях приняли участие свыше 550 человек. Все предложения были систематизированы и направлены организаторам.

По данным министерства социального развития, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тыс. новорождённых. Акция «Подарок новорождённому» начнёт действовать в Прикамье с 1 июня. При этом, как отмечал ранее губернатор, получить коробку с подарками смогут все родившиеся с начала этого года дети.