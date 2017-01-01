В Прикамье пройдут более 1200 ярмарок

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Всего за сезон в Пермском крае запланировано проведение более 1200 ярмарок. В Пермском крае начались весенние ярмарки, первые базары прошли в краевой столице уже в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В каждом муниципальном образовании разработан и утверждён перечень площадок, на которых возможно проводить ярмарки, и сформирован план их проведения на 2019 год. Участие в ярмарках для пермских производителей бесплатно.

Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее обозначал необходимость проведения ярмарок разной направленности, в том числе сельскохозяйственных. По словам главы региона, «среди горожан востребованы свежие продукты и овощи», а для местных фермеров «зачастую становится вопросом — где реализовать урожай». Ярмарки позволяют фермерам и жителям городов «найти» друг друга.

Всего в текущем году будет проведено 1210 ярмарочных мероприятий. Для сравнения: в прошлом году в регионе было проведено на 10% ярмарочных мероприятий меньше.

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