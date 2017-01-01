Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 19 марта

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Один в поле воин. Краевые власти и муниципалитеты пересматривают схемы формирования местных парламентов в пользу выборов по одномандатным округам.

Геннадий Шаталов: На планете нет места, которое невозможно превратить в туристический бренд. Основатель национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — о перспективах регионального туризма, брендировании и пермских посикунчиках.

Все в койку. Работу хостелов ограничат законом, но на пермском рынке это почти не отразится.

Алексей Андреев: Агробизнес сегодня — конкурентная жёсткая среда. Ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета — о перспективах сельхозотрасли, студентах и губернаторах.

Пермь попала в новые сети. Городские власти анализируют мнения и предложения пермяков, касающиеся новой маршрутной сети.

Отдых любой ценой. Стоимость авиаперелетов растёт, но число отдыхающих от этого не уменьшается.

Алексей Дёмкин: Мы расширяем географию своей работы. Генеральный директор АО «ПЗСП» — о планах развития предприятия и конъюнктуре строительного рынка.

Бюджет и независимость Полазны. Какие вопросы рассмотрят на мартовской «пленарке» заксобрания.

Фестиваль Дениса Мацуева помолодел. Международный музыкальный форум краевой филармонии прошёл в Перми в девятый раз.

Он уехал прочь на ночной электричке. Как перформанс стал хеппенингом. Субъективные заметки о спектакле «Мазэраша».

Лючия в Зазеркалье. Режиссёр Константинос Контокристос в постановке оперы Доницетти. «Лючия ди Ламмермур» призывает следовать за мечтой, но остерегаться призраков.

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