В лонг-лист премии Сергея Курёхина вошли два пермских проекта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Объявлен лонг-лист Премии в области современного искусства им. Сергея Курёхина за 2018 год. В список номинантов прошли 70 проектов в девяти номинациях из разных городов России, в том числе и Перми, пишет zvzda.ru.

В номинацию «Лучшее произведение визуального искусства» вошёл проект Аси Маракулиной «Комната отдыха», который впервые был показан в Центре городской культуры.

В номинации «Лучший кураторский проект» участвует «Новое состояние живого». Этот проект под кураторством Дмитрия Булатова, Наили Аллахвердиевой и Марины Жуковой показывали в Музее современного искусства PERMM.

Церемония вручения наград пройдёт 21 апреля в Каменноостровском театре БДТ, её режиссирует сын Сергея Курёхина — 24-летний Фёдор Курёхин. В церемонии примет участие Московский ансамбль современной музыки.

Премия Сергея Курёхина — ежегодная российская премия в области современного искусства, учреждённая в 2009 году Фондом и Центром современного искусства им. Сергея Курёхина.