Назначен новый руководитель Корпорации развития Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Замминистра строительства и архитектуры Игорь Ведерников назначен руководителем Корпорации развития Пермского края (КРПК). Новое назначение необходимо для усиления работы корпорации.

Также Игорь Ведерников возглавит полноценную дирекцию строительства в Березниках. В свою очередь, место замминистра займёт главный инженер — заместитель руководителя УКСа Пермского края Андрей Колмогоров. В ведомстве он курировал вопросы строительного контроля на объектах, а также взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

Исполнявший до этого момента обязанности генерального директора КРПК Павел Жиделев вернётся на пост заместителя директора.

Игорь Ведерников стал заместителем министра строительства Пермского края в январе 2018 года. В министерстве курировал блок капитального строительства, осуществляемого на территории региона. До прихода на госслужбу возглавлял департамент строительства технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком», где работал с 1993 года.