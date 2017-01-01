На Кубке России по фристайлу весь подиум заняли девушки из Чусового
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В Чусовом завершился финал Кубка России по фристайлу в дисциплинах могул, акробатика и парный могул.
В соревнованиях по могулу среди девушек весь подиум взяли воспитанницы чусовской СШОР «Огонёк» им. Л. Д. Постникова. На первом месте — Виктория Лазаренко, на втором — Анастасия Смирнова, на третьем — Елизавета Безгодовая.
В соревновании мужчин на втором месте оказался также местный спортсмен Андрей Махнёв. Победа и третье место — за спортсменами из Красноярска Никитой Новицким и Ильёй Чевским.
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