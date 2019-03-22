День открытой стройки пройдёт в ЖК «Атмосфера»

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В эту субботу, 23 марта, ЖК «Атмосфера» 1 вновь откроет свои двери для тех, кто хочет ощутить атмосферу нового дома, оценить качество и масштабы строительства и задать интересующие вопросы по приобретению жилья.

— Дни открытой стройки мы проводим регулярно, и у нас всегда большое количество желающих принять в них участие — посетить стройплощадку и посмотреть на проект изнутри. Благодаря таким мероприятиям те, кто ещё только находится в процессе выбора новой квартиры, могут «примерить» жильё на себя — оценить планировки, сравнить видовые характеристики той или иной квартиры, восхититься масштабом холла и его панорамными окнами, а уже состоявшиеся покупатели могут оценить темпы строительства дома и ещё до получения ключей распланировать функционал каждой комнаты в своей будущей квартире, — рассказывает руководитель отдела продаж жилой недвижимости PAN City Group 2 Екатерина Волжанина.

23 марта с 11:00 до 13:00 менеджеры отдела продаж проведут экскурсии по квартирам и проконсультируют будущих покупателей по возможностям покупки, в том числе с реализацией вторичного жилья. Строители ответят на все вопросы о применяющихся материалах и технологиях, а ипотечный брокер расскажет обо всех тонкостях ипотечного кредитования и поможет сориентироваться в кредитных программах банков.

Ждём вас в эту субботу на ул. Краснополянской, 21 (м/р Владимирский). Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону ‎257-17-17 (заявки принимаются до 18:00 22.03.2019). Подробности — в отделе продаж по телефону ‎(342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group 2 по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

1 Застройщик — ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru , а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ .

2 ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО «СИТИ Проект».

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