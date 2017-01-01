В Перми наконец-то установился стабильный дневной «плюс»

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Рабочая неделя в Перми, с 18 по 22 марта, станет по-настоящему весенней. Всё время дневная температура будет превышать отметку 0°. Средняя температура +2-4°. Предварительно, самый тёплый день недели ожидается в среду, когда как раз температура и достигнет +4°.

Ночная температура пока что будет граничить с «нулевой» отметкой. Самая холодная ночь ожидается с понедельника на вторник с температурой до -8°. В ночь с пятницы на субботу, возможно, и ночная температура впервые в нынешнем году превысит 0°. Что касается осадков, то погода будет переменчивой. В любой из дней солнце может смениться дождём и наоборот.