Спикер Чайковской гордумы планирует выйти из ЛДПР

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Как стало известно «Новому компаньону», председатель гордумы Чайковского городского округа Александр Русанов намерен выйти из партии ЛДПР. Он подтвердил эту информацию.

«Да, я написал заявление о выходе из партии с 1 марта, отправил его почтой, — заявил спикер. — У нас 25 депутатов, из которых 12 являются членами или сторонниками «Единой России», 12 — ЛДПР и КПРФ. Я как председатель принял для себя решение быть нейтральным. Такая традиция существовала раньше. Это моё личное решение. Считаю, что надо больше заниматься хозяйством и быть над политикой».

По данным нескольких источников, у Русанова и депутатов от ЛДПР будто бы возник конфликт с координатором реготделения партии Олегом Постниковым, который навязывает им своё видение процессов. В частности, он якобы требует от депутатов и от спикера Русанова создать фракцию партии ЛДПР в гордуме, хотя по уставу города возможно только создание депутатского объединения. Однако депутаты считают, что какие-либо объединения бессмысленны, поскольку, во-первых, они всё равно останутся в меньшинстве, во-вторых, такое решение может обострить противоречия с горадминистрацией и коллегами по думе.



Олег Постников заявил, что по регламенту человек, который хочет выйти из партии, должен написать заявление на имя координатора, после чего решение об его исключении принимается координационным советом. Такого решения нет, как нет и собственно заявления о выходе.

«Фигура спикера не от «Единой России» не выгодна никому в Чайковском и в Пермском крае, — заявил Постников. — Что касается его (Русанова — прим.) дальнейшего политического будущего, то возьму его под сомнение».

От пояснений, что именно он вкладывает в последнюю фразу, Олег Постников отказался.



Другие депутаты от ЛДПР в Чайковском пока не планируют сдавать партбилеты.