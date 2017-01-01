С июля оплата проезда в общественном транспорте и такси будет проходить с применением кассовых аппаратов

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С 1 июля 2019 года оплата услуг по перевозке должна осуществляться с применением контрольно-кассовой техники. Часть затрат перевозчикам будет компенсирована в виде налогового вычета, сообщает Управление федеральной налоговой службы по Пермскому краю.

В соответствии с федеральным законодательством, с 1 июля наступает обязанность по применению контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу информации о расчётах в ФНС России в электронном виде у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте и такси.

Для компенсации части затрат индивидуальным предпринимателям, находящимся на ЕНВД и патенте, предусмотрен налоговый вычет в размере 18 тыс. руб. на каждый кассовый аппарат, фискальный накопитель, настройку и программное обеспечение. Однако претендовать на вычет предприниматели смогут при условии постановки на регистрационный учёт данного кассового аппарата до 1 июля 2019 года.

Для получения и использования налогового вычета в полном объёме, в том числе уже при сдаче отчётности за первый квартал текущего года, необходимо зарегистрировать контрольно-кассовую технику в первом квартале 2019 года.

Контрольно-кассовую технику можно зарегистрировать как самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика, так и в любом налоговом органе.