Десятки людей ждут открытия кассы в фойе оперного

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Десятки людей ждут открытия кассы в фойе театра оперы и балета. Сегодня, 18 марта, Пермский театр оперы и балета открывает продажу билетов на события Дягилевского фестиваля.

По словам свидетелей, очередь за билетами начала формироваться ещё вчера вечером.

Для удобства покупателей впервые продажа проходит не в кассах, а в фойе театра.

Продажа начнётся в 10:00, билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Около 14 часов продажа будет открыта на сайте Пермского театра оперы и балета и сайте Дягилевского фестиваля.

Для продажи и в кассе, и на сайтах будет выделена своя квота, то есть зрители, пришедшие 18 марта к 10:00 в театр, не смогут приобрести билеты, которые выделены для продажи через сайт, и наоборот. Каждая квота будет включать в себя места во всех ценовых категориях.

С 19 марта обе квоты будут объединены и билеты на события Дягилевского фестиваля будут продаваться в обычном порядке, одновременно на сайте и в кассах театра.