В Перми и Краснокамске стартовал финал всероссийских соревнований «Золотая шайба»

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17 марта в УДС Молот прошло торжественное открытие всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба». В рамках открытия состоялось ледовое шоу в лучших хоккейных традициях, прозвучали напутственные слова командам-участницам от почётных гостей.

Матчем-открытием турнира стала встреча между командами «Металлург» (г. Соликамск) и «Спортград» (г. Отрадный, Московская область).

За победу в соревнованиях будет бороться 61 команда, в том числе три команды представят Пермский край. Матчи соревнований будут проходить ежедневно с 17 по 23 марта на четырёх ледовых площадках:

1. УДС «Молот», г. Пермь;

2. СК Сухарева В. П., г. Пермь;

3. СК «Победа», г. Пермь;

4. СК «Ледовый», г. Краснокамск.

Финальные матчи состоятся 23 марта в УДС «Молот».

Алексей Тарасов, президент всероссийского клуба «Золотая шайба»:

— Пермский край задал высокую планку в проведении соревнований. Такого не организовывал ни один регион, конечно, теперь другим регионам будет трудно поддерживать заданный здесь уровень. В Перми начинается не только новая история в организации турнира, но и Кубка победителей, который именно с этого года станет переходящим.