С завтрашнего дня Чусовской мост будут оберегать с помощью пункта весового контроля

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Фото: Константин Долгановский

С 18 марта на региональной автомобильной дороге Пермь — Березники установят передвижной пункт весового контроля. Мероприятия организованы с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения Чусовского моста, сообщают в краевом минтрасе.

Передвижной пункт весового контроля появится на 32км дороги «Пермь — Березники» по направлению движения в сторону г. Перми.

Весовой контроль будут осуществлять совместно сотрудники КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, Инспекции государственного технического надзора Пермского края, Западно-Уральского межрегионального управления автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Госавтоинспекции.

Напомним, что с 1 февраля в целях обеспечения безопасности, а также сохранности моста через р. Чусовая введено временное ограничение движения для транспортных средств свыше 40 тонн. Кроме того, введены ограничения по скоростному режиму до 40 км\час, а также установлена минимальная дистанция между транспортными средствами 20 метров.

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