Открывается продажа билетов на Дягилевский фестиваль Покупку билетов можно будет совместить с чаепитием

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Фото: Константин Долгановский

Завтра, 18 марта, Пермский театр оперы и балета открывает продажу билетов на события Дягилевского фестиваля. Для удобства покупателей впервые продажа пройдёт не в кассах, а в фойе театра.

Уже в 9:00 откроется главный вход, чтобы покупатели занимали места в очереди в тепле. Будет работать буфет. Продажа начнётся в 10:00, билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Около 14 часов продажа будет открыта на сайте Пермского театра оперы и балета и сайте Дягилевского фестиваля.

Для продажи и в кассе, и на сайтах будет выделена своя квота, т.е. зрители, пришедшие 18 марта к 10:00 в театр, не смогут приобрести билеты, которые выделены для продажи через сайт и наоборот. Каждая квота будет включать в себя места во всех ценовых категориях.

С 19 марта обе квоты будут объединены и билеты на события Дягилевского фестиваля будут продаваться в обычном порядке, одновременно на сайте и в кассах театра.