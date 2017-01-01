Подарки новорождённым могут стать нескольких вариантов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В соответствии с федеральным планом по Десятилетию детства, с 1 июня в Прикамье начнут выдавать подарки детям, рождённым в этом году. Состав подарка и механизм его вручения обсуждают в общественных центрах и ТОСах Перми. В крае также проходят активные обсуждения состава подарка и механизма его доставки с общественными организациями, родителями, представителями семейных клубов и депутатами. В общей сложности в обсуждениях приняли участие около 500 человек. На следующей неделе акцию обсудят практически во всех муниципальных районах края.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что подарки получат родители всех малышей, которые родились в этом году. Законодательное собрание рассматривает поправки в бюджет. «Самый сложный вопрос — это наполнение подарка, поэтому важно принять его вместе с жителями, будущими родителями», — отмечал Максим Решетников.

Обсуждение состава подарка новорождённому уже состоялось в Кунгурском, Гремячинском, Губахинском городских округах, Юсьвинском муниципальном районе.

Например, во время обсуждения в Губахе было предложено, предусмотреть альтернативный вариант подарка для детей, которым к моменту выдачи будет уже около полугода. Депутат Губахинской городской думы второго созыва Ольга Еске предложила заменить в нём постельные принадлежности на размер побольше либо рассмотреть другой состав набора для детей, рождённых до июня 2019 года.

Кроме того, прозвучало предложение дополнить набор гигиеническими средствами по уходу за ребёнком, памперсами. Однако участники обсуждения пришли к заключению, что подарок должен остаться в семье на память. Кроме того, не все памперсы могут подойти новорождённым из-за личных особенностей.

Обсуждение состава подарка новорождённому продолжится в ближайшие недели в других территориях края. Сегодня состав подарка и механизмы его вручения обсудят в Свердловском районе и на заседании Лиги ТОС.

Председатель Лиги ТОС г. Перми, председатель ТОС «Вышка -2» Антонина Тухвятуллова отметила, что в ТОС проживают почти 40 тыс. человек, много семей с детьми, много молодых мамочек. «Мы обсуждали акцию по вручению подарка. Конечно, инициатива хорошая. Всё-таки рождение ребёнка — очень важный момент в жизни каждого человека, и приятно, если тебя с этим поздравляют. Обсуждали и механизмы вручения, как бы удобно было получать подарок новорождённым. Нам кажется ЗАГС удобным вариантом. Конечно, МФЦ — тоже неплохо. Но ведь свидетельство о рождении мы получаем всё равно в органах ЗАГС».

По данным министерства социального развития, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тыс. новорождённых. Предполагается, что в состав каждого подарка войдут детское одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок для купания, тёплые пелёнки. Подарок будет упакован в коробку с символикой Пермского края, в нём также будет поздравительная открытка. Кроме того, рассматривается возможность включения в набор информационной брошюры «Коротко о важном», где бы описывались основные мероприятия малыша в первый год жизни, в том числе перечень прививок и ответы на самые распространённые вопросы молодых родителей.

Министр соцразвития Павел Фокин отметил, что подарок можно будет получить в органах ЗАГСа Пермского края. По поручению губернатора рассматриваются дополнительные места выдачи подарков, чтобы этот процесс стал максимально комфортным для родителей.