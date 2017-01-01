В Перми ожидаются «зимние» выходные
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Предстоящие выходные, 16 и 17 марта, ожидаются в Перми довольно морозными, особенно по ночам.
По сообщению Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в субботу возможно до -15° , днём будет значительно теплее — до -5°.
В воскресенье погода станет уже более «весенней» — ночью до -10°, днём возможно потепление до +2°.
Особенность этих выходных — в малочисленности осадков.
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