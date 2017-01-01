В Москве открылась «Пермская весна»

В столичной галерее «Граунд» проходят одновременно две выставки пермских художников

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Афиша выставки

В московской частной галерее «Граунд» открылись две выставки пермских актуальных художников: проект Аси Маракулиной «Комната отдыха» можно увидеть на площадке «Грунд Ходынка», а экспозицию Ивана Лукиных «Удел» — на площадке «Граунд Песчаная». Обе выставки открылись 14 марта, для удобства посетителей между площадками курсировал бесплатный автобус.

«Комната отдыха» Аси Маракулиной

Фото: Facebook

Это не просто две выставки в разных местах: в обоих случаях архитектором и дизайнером стала Катя Бочавар, так что экспозиции в чём-то похожи и представляют собой два взгляда на один предмет — современное искусство Перми.

Куратором выставки Аси Маракулиной «Комната отдыха» стала Наиля Аллахвердиева — арт-директор Музея современного искусства PERMM.

Наиля Аллахвердиева, арт-директор музея PERMM, куратор выставки «Комната отдыха»:

— «Комната отдыха» Аси Маракулиной — проект, объединяющий созданные художницей за последние два года работы. Экспозиция состоит из четырёх комнат с последовательно разворачивающимся сюжетом. Общая идея выставки — путешествие в тёмный мир собственных страхов, пограничные пространства, за которыми находится утраченный девичий рай — «комната отдыха». Страхи, связанные с детскими переживаниями автора — «страх остаться одной, страх сказать о себе, страх быть не такой, страх пойти своим путём…», — обнаруживаются в простых образах городской повседневности — дверь, окно, дом, двор, дорога. Вышитые на ткани, они становятся частью ритуала освобождения — «Последние пару лет я работаю над тем, чтобы осознать свои страхи и расстаться с ними, в том числе с помощью типично женских практик — шитья и вышивания». Вышитые работы актуализируют не только женский труд, но и трудную женскую судьбу, в которой «комната отдыха» превратилась в недостижимую утопию.

Ранее «Комната отдыха» демонстрировалась в Перми, в Центре городской культуры.

Большая персональная выставка фотореалиста Ивана Лукиных «Удел» в начале мая 2018 года была показана в петербургской галерее «Борей», а в апреле — в пермском Центре городской культуры. Куратором выставки стал петербургский художник Пётр Белый.

В Перми Иван Лукиных известен как фотореалист. На протяжении последних десяти лет он принимает довольно активное участие в самых разных выставочных проектах (преимущественно коллективных, хотя за его плечами есть и несколько небольших персональных выставок). За это время его «визитными карточками» стали скрупулёзные реалистические полотна с изображением центральных улиц города.

Драматургия выставки «Удел» такова, что становится понятно: творческая история Ивана Лукиных сложна, непрерывна и прочно связана с его личной историей, и никакая выставка, состоящая из отдельных «знаковых» полотен художника, до сих пор не отражала её во всей полноте.

Пётр Белый, куратор выставки «Удел»:

— Ритм, в котором существует художник и который передаётся зрителю, — ритм окраины небольшого города, время, растянутое до бесконечности, почти аутическая отстранённость, покадровость — впоследствии обретает монументальный живописный формат, усугубляясь до желания посекундного воспроизведения. Оптические опыты носят несколько параноидальный характер, одержимость поклеточным переносом трёхмерного в двухмерное, полное равноправие деталей сопровождается странностью, что, собственно, и составляет основное качество работ. Сквозь ужас бытия можно углядеть нежность, с которой Лукиных относится к пейзажу — пусть неказистому, но привычному и родному. Одна из основных русских черт — переизобрести по-своему — здесь представлена во всей полноте: зёрна сюрреализма на отечественной почве прорастают диковинными цветами, окрашиваясь в левитановские туманы, придавая метафизичность пейзажу с фурой магазина «Магнит» и недостроенной платной парковкой.

Обе выставки работают до 7 апреля.