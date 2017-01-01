Темпы строительства объектов общественной инфраструктуры в крае увеличились почти в три раза

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В 2018 году минстрой Пермского края в рамках реализации адресной инвестиционной программы направил на строительство инфраструктурных объектов 3,7 млрд руб. краевых средств. Для сравнения, в 2017 году ведомством было направлено 1,2 млрд руб. В результате темпы строительства объектов общественной инфраструктуры в крае за минувший год увеличились в 2,8 раза, сообщают в администрации губернатора региона.

— Нереализованные в 2018 году 2,5 млрд руб. сегодня полностью законтрактованы, строительство инфраструктурных объектов на них уже ведётся. Эти деньги перенесены на 2019 год и будут освоены в полном объёме, — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитекторы Пермского края Михаил Сюткин.

По словам председателя комитета по развитию инфраструктуры Виктора Плюснина, прошлый год получился прорывным. «Практически в три раза были увеличены объёмы строительства. Такого показателя в крае не было давно. Большое количество объектов проектировалось, параллельно шли стройки. В результате текущий год станет ещё более масштабным, так как большая часть из этих объектов в течение года будет введена в эксплуатацию. Радует, что в инвестиционную программу минстроя включены 32 объекта здравоохранения», — подчеркнул Виктор Плюснин.