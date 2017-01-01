Завтра в Перми на неделю откроется «Дом хоккея»

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16 марта, за сутки до официального старта всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба», в Перми откроется «Дом хоккея». До 23 марта он будет работать в «Фестивальном доме» на городской эспланаде, сообщают в краевом минспорта.

Неделю, с 16 по 23 марта, с 12:00 до 21:00 ежедневно, «Дом хоккея» откроет двери как участникам соревнований, так и жителям города Перми. В нём можно будет посетить музей истории прикамского хоккея, поучаствовать в турнирах по настольному и X-box хоккею.

Торжественное открытие «Дома хоккея» запланировано на 16 марта. В 17:00 состоится презентация музея прикамского хоккея. Экспозиция отражает 70-летнюю историю хоккея в нашем регионе, становление клуба «Золотая шайба».

В мероприятии примут участие:

- Алексей Тарасов, президент всероссийского клуба «Золотая шайба»;

- Вячеслав Деменьшин, руководитель филиала Федерации хоккея России в г. Екатеринбурге;

- Алексей Чикунов, член правления всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова, президент пермского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба», президент Федерации хоккея Пермского края.

Также в церемонии открытия примут участие легендарные лыжники: призёр Олимпийских игр Александр Завьялов и четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.