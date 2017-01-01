В Перми запланировано строительство пятого ледового спортсооружения

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В Индустриальном районе Перми по адресу ул. 1-я Урожайная, 3а запланировано строительство ледовой арены малой вместимости. С таким заявлением в комиссию по землепользованию и застройке обратился индивидуальный предприниматель Роман Подвинцев.

Примечательно, что с поддержкой проекта на заседание комиссии пришли министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов и заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

Оба заявили, что в городе «катастрофически не хватает ледовых площадок» — фактически в Перми сейчас их четыре. В данном же случае инициатором выступило частное лицо, «которое предлагает на своей территории создать ещё один ледовый объект». Владимир Епанов добавил, что несмотря на то что в Перми запланировано строительство центра фигурного катания, «но даже он не решит проблему нехватки ледовых площадок».

Отметим, что заявленный объект не планируется полноценным ледовым стадионом. Он напоминает, скорее, накрытые тентом в виде ангара спорт-холлы для занятия теннисом. Сейчас на этом месте пустующий участок, но правообладатель, как отметили на комиссии, «уже протянул туда воду».

В итоге большинством голосов вопрос отправлен на публичные слушания.

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