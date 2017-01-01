В начале проспекта Паркового запланирован православный храм

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В самом начале просп. Паркового в Перми может появиться православный храм. С таким предложением на комиссию по землепользованию и застройке вышел департамент строительства и архитектуры.

Как пояснили представители департамента, вопрос согласован с Пермской епархией. На начальном этапе на участке площадью 1 тыс. кв. м (находится в муниципальной собственности) будет построена часовня, которая, скорее всего, «перейдёт» в храм. Визуально «культовый объект» будет виден с любой точки проспекта.

Передача участка епархии, по признанию представителей горадминистрации, носит в том числе и «страховочный» характер — участок неоднократно являлся предметом споров, один из его предыдущих собственников также намеревался построить там церковь, но затем запланировал жилищное строительство. Чтобы «обезопасить» от подобного в будущем, решено, что лучше всего этой территорией распорядится епархия.

Пока вопрос отправлен комиссией на публичные слушания.