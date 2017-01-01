В Чусовом стартовал финал Кубка России по фристайлу

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Фото: Федерация фристайла Пермского края

С 15 по 17 марта на трассах чусовской СШОР «Огонёк» им. Л. Д. Постникова пройдёт финал Кубка России по фристайлу в дисциплинах могул, парный могул и акробатика, сообщат пресс-служба краевого минспорта.

В Чусовой съедутся сильнейшие спортсмены со всей России. Для могулистов эти соревнования являются заключительными в отборе на первенство мира 2019 года, которое состоится в Италии, в коммуне Кьеза-ин-Вальмаленко. Также по результатам данных стартов и чемпионата России будет отбираться состав национальной сборной для подготовки к следующему сезону.

Пермский край на соревнованиях представляет самая многочисленная команда, в её состав вошли Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Елизавета Безгодова, Андрей Махнёв, Дмитрий Колесников, Артём Шульдяков.

Не менее представительные составы и у команд Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Москвы и других регионов.

Расписание соревнований

15 марта — индивидуальный могул.

16 марта — акробатика.

17 марта — парный могул.

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