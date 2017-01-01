В Чусовом стартовал финал Кубка России по фристайлу
С 15 по 17 марта на трассах чусовской СШОР «Огонёк» им. Л. Д. Постникова пройдёт финал Кубка России по фристайлу в дисциплинах могул, парный могул и акробатика, сообщат пресс-служба краевого минспорта.
В Чусовой съедутся сильнейшие спортсмены со всей России. Для могулистов эти соревнования являются заключительными в отборе на первенство мира 2019 года, которое состоится в Италии, в коммуне Кьеза-ин-Вальмаленко. Также по результатам данных стартов и чемпионата России будет отбираться состав национальной сборной для подготовки к следующему сезону.
Пермский край на соревнованиях представляет самая многочисленная команда, в её состав вошли Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Елизавета Безгодова, Андрей Махнёв, Дмитрий Колесников, Артём Шульдяков.
Не менее представительные составы и у команд Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Москвы и других регионов.
Расписание соревнований
15 марта — индивидуальный могул.
16 марта — акробатика.
17 марта — парный могул.