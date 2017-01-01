В одном из департаментов администрации Перми УФСБ проводит выемку документов

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tert.am

Сотрудники УФСБ проводят выемку документов в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми. Информацию о проведении оперативных мероприятий в департаменте «Новому компаньону» подтвердили в администрации города.

Администрация Перми оказывает всю необходимую помощь следствию, подчеркнули в мэрии.





В январе контрольно-аналитический департамент администрации Перми провёл внутреннюю проверку департамента экономики в части контроля за размещением рекламных конструкций. Поводом послужили низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективное ведение претензионно-исковой работы сотрудниками департамента. Работа отдельных сотрудников была признана неудовлетворительной. Заключение проверки было направлено в надзорные органы.